***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.03.2023 15:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon aktif bir yatırım stratejisi takip edecek, çeşitli analiz yöntemleri kullanarak fonun maruz kaldığı piyasa riskini mevcut koşullara göre yönetecektir. Bu yönetim stratejisi ile her türlü piyasa koşulunda fonun getirisinin optimizasyonu hedeflenmektedir. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123446
BIST
16:005.319
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -65,67
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
16:0018,9938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
16:0020,3242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1420
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
16:001.158,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 18,36
|Açılış
|: 1.158,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,83
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:58
|GOKNR
|14,64
|24.413.327
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.649.833
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.791.157
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.754.083
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.089.399
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|396.045.199
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.142.641
|% -9,98
|
|DEVA
|47,00
|115.517.106
|% -9,35
|
|VANGD
|6,67
|14.057.458
|% -9,25
|
|CEOEM
|18,27
|61.716.823
|% -8,74
|
|ASTOR
|53,70
|4.037.030.363
|% 2,87
|
|EREGL
|40,24
|3.219.431.030
|% -1,28
|
|ISCTR
|14,08
|3.137.001.847
|% -3,30
|
|SASA
|116,40
|2.843.201.545
|% 4,49
|
|THYAO
|135,90
|2.390.531.257
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,08
|3.137.001.847
|% -3,30
|
|YKBNK
|11,13
|2.140.486.549
|% -6,16
|
|EKGYO
|8,03
|1.349.714.034
|% -0,74
|
|SKBNK
|2,46
|346.008.401
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,71
|2.104.621.745
|% -4,15
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9646
|18,9816
|% 0,07
|
|Euro
|20,3058
|20,3096
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,8730
|22,9877
|% 0,58
|
|Frank
|20,7618
|20,8868
|% 1,26
|
|Riyal
|5,0386
|5,0639
|% 0,03
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|26,82
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.160
|19,31
|
|Cumhuriyet
|7.795
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.852
|7.904
|274,00
|
|Yarım
|3.836
|3.867
|133,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.934
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,40
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,62
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-3,54
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:12BAGFS
Yüzde -8.00 oranında düşüşle 31.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 267, 853 adet işlem
-
16:11BEYAZ
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 21.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 253, 901 adet işlem
-
16:09GARAN
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 27.06 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 742, 926 adet işlem
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 39 kaybederek (% -1.44 ) 4, 765
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, GOKNR, KRGYO, MEGAP, BVSAN, VKING, MOBTL, ONCSM, ALFAS, SDTTR