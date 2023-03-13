***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFonun yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına yatırılır. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon aktif bir yatırım stratejisi takip edecek, çeşitli analiz yöntemleri kullanarak fonun maruz kaldığı piyasa riskini mevcut koşullara göre yönetecektir. Bu yönetim stratejisi ile her türlü piyasa koşulunda fonun getirisinin optimizasyonu hedeflenmektedir. 7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123446BIST