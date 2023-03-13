***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.03.2023 15:25
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli TL bazında mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için Fon un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional). Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123447
BIST
15:595.308
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -76,11
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:5918,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:5920,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1351
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:591.158,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 18,43
|Açılış
|: 1.158,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,83
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:59
|GOKNR
|14,64
|24.426.401
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.649.833
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.791.157
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.754.083
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.089.399
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|396.154.767
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.142.641
|% -9,98
|
|DEVA
|46,94
|115.984.011
|% -9,47
|
|VANGD
|6,67
|14.057.458
|% -9,25
|
|CEOEM
|18,25
|61.914.859
|% -8,84
|
|ASTOR
|53,65
|4.040.582.666
|% 2,78
|
|EREGL
|40,22
|3.227.822.984
|% -1,32
|
|ISCTR
|14,04
|3.148.329.668
|% -3,57
|
|SASA
|116,30
|2.850.103.528
|% 4,40
|
|THYAO
|135,90
|2.393.705.484
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,04
|3.148.329.668
|% -3,57
|
|YKBNK
|11,12
|2.155.098.913
|% -6,24
|
|EKGYO
|8,02
|1.351.527.319
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,45
|348.218.783
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|2.112.514.634
|% -4,20
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9623
|18,9727
|% 0,03
|
|Euro
|20,3132
|20,3173
|% 0,67
|
|Sterlin
|22,8627
|22,9774
|% 0,53
|
|Frank
|20,7550
|20,8801
|% 1,23
|
|Riyal
|5,0388
|5,0641
|% 0,04
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|31,49
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|16,70
|
|Cumhuriyet
|7.805
|7.923
|130,00
|
|Tam
|7.837
|7.886
|256,00
|
|Yarım
|3.829
|3.859
|125,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,58
|1,04
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,07
|0,55
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-3,75
|
Seans Raporu
15:59
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-
16:14HURGZ
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 823 adet işlem
-
16:12BAGFS
Yüzde -8.00 oranında düşüşle 31.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 267, 853 adet işlem
-
16:11BEYAZ
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 21.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 253, 901 adet işlem
-
16:09GARAN
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 27.06 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 742, 926 adet işlem
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 39 kaybederek (% -1.44 ) 4, 765