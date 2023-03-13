***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.03.2023 15:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Bülent Önder 08.01.2016 2016-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yöneticisi 2000-2015 Acar Menkul Değerler A.Ş. - Fon Müdürü 28 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 25.11.2019 2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yöneticisi 10 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 11.12.2015 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123457
BIST
15:595.308
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -76,11
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:5918,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:5920,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1351
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:591.158,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 18,43
|Açılış
|: 1.158,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,83
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:59
|GOKNR
|14,64
|24.426.401
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.649.833
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.791.157
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.754.083
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.089.399
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|396.154.767
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.142.641
|% -9,98
|
|DEVA
|46,94
|115.984.011
|% -9,47
|
|VANGD
|6,67
|14.057.458
|% -9,25
|
|CEOEM
|18,25
|61.914.859
|% -8,84
|
|ASTOR
|53,65
|4.040.582.666
|% 2,78
|
|EREGL
|40,22
|3.227.822.984
|% -1,32
|
|ISCTR
|14,04
|3.148.329.668
|% -3,57
|
|SASA
|116,30
|2.850.103.528
|% 4,40
|
|THYAO
|135,90
|2.393.705.484
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,04
|3.148.329.668
|% -3,57
|
|YKBNK
|11,12
|2.155.098.913
|% -6,24
|
|EKGYO
|8,02
|1.351.527.319
|% -0,87
|
|SKBNK
|2,45
|348.218.783
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|2.112.514.634
|% -4,20
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9623
|18,9727
|% 0,03
|
|Euro
|20,3132
|20,3173
|% 0,67
|
|Sterlin
|22,8624
|22,9771
|% 0,53
|
|Frank
|20,7616
|20,8867
|% 1,26
|
|Riyal
|5,0385
|5,0638
|% 0,03
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|25,03
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.160
|19,31
|
|Cumhuriyet
|7.795
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.852
|7.904
|274,00
|
|Yarım
|3.836
|3.867
|133,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.934
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|0,84
|
|Gümüş Gr.
|13,12
|13,14
|0,61
|
|B. Petrol
|79,23
|79,23
|-3,55
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14HURGZ
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 5.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 970, 823 adet işlem
-
16:12BAGFS
Yüzde -8.00 oranında düşüşle 31.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 267, 853 adet işlem
-
16:11BEYAZ
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 21.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 253, 901 adet işlem
-
16:09GARAN
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 27.06 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 742, 926 adet işlem
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 39 kaybederek (% -1.44 ) 4, 765