***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay Subaşı 01.03.2018 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansıTufan Deriner 01.03.2018 2006-2008 İş Yatırm Yeniköy Şubesi 2008-2012 Mira Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı 2012- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 26 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansıAlper Ertekin 25.11.2019 2012-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126269BIST