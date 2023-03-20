***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTufan Deriner 17.01.2023 2012 - Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi 26 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar LisanslarıC.Alkım Biket 17.01.2023 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş 26 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar LisanslarıTuncay Subaşı 17.01.2023 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisanslarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126272BIST