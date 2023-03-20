***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.istanbulportfoy.com Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelere fon izahnamesinde yer verilmektedir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay Subaşı 08.11.2022 2008-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF Düzey 3 ve Türev Araçları LisansıC.Alkım Biket 08.11.2022 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 26 SPF Düzey 3 ve Türev Araçları LisansıAlper Ertekin 08.11.2022 2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 ve Türev Araçları Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126288BIST