***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.istanbulportfoy.com Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelere fon izahnamesinde yer verilmektedir.Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTUFAN DERİNER 17.12.2019 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 26 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıTUNCAY SUBAŞI 17.12.2019 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıALPER ERTEKİN 17.12.2019 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıC.ALKIM BİKET 04.03.2020 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 26 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126300BIST