***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.03.2023 16:27
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.istanbulportfoy.com Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelere fon izahnamesinde yer verilmektedir.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TUFAN DERİNER 17.12.2019 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 26 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
TUNCAY SUBAŞI 17.12.2019 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
ALPER ERTEKİN 17.12.2019 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
C.ALKIM BİKET 04.03.2020 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 26 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126300
BIST
18:004.975
En Yüksek
|Değişim
|: -3,13%
|| -160,97
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
4.971
18:0019,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
18:0020,3999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1299
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,4143
En Düşük
20,2229
18:001.206,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -9,99
|Açılış
|: 1.206,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,17
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ESCAR
|104,50
|216.017.850
|% 10,00
|
|CLEBI
|545,70
|94.055.591
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|827.627.188
|% 9,99
|
|ULUSE
|168,40
|211.793.542
|% 9,99
|
|EMKEL
|14,21
|327.194.910
|% 9,98
|
|YEOTK
|70,65
|428.330.580
|% -10,00
|
|MARKA
|9,54
|5.155.426
|% -10,00
|
|ONCSM
|110,70
|114.912.827
|% -10,00
|
|ALFAS
|329,70
|1.288.808.715
|% -9,99
|
|BVSAN
|57,75
|291.689.255
|% -9,98
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|EREGL
|37,02
|4.476.800.279
|% -2,58
|
|ASELS
|55,45
|4.105.716.604
|% -3,31
|
|ISCTR
|14,00
|5.031.175.162
|% -4,89
|
|KOZAL
|20,88
|4.636.356.655
|% 1,56
|
|YKBNK
|10,28
|1.900.649.086
|% -0,32
|
|EKGYO
|6,81
|1.198.377.228
|% -3,81
|
|ASTOR
|58,45
|8.597.323.014
|% -9,94
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0078
|19,0192
|% 0,02
|
|Euro
|20,3929
|20,4068
|% 0,67
|
|Sterlin
|23,2371
|23,3537
|% 0,64
|
|Frank
|20,4395
|20,5626
|% -0,06
|
|Riyal
|5,0471
|5,0724
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-18,18
|
|Altın Gr.
|1.205
|1.205
|-11,44
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|-30,00
|
|Tam
|8.113
|8.205
|219,00
|
|Yarım
|3.977
|4.015
|107,00
|
|Çeyrek
|1.988
|2.008
|54,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,74
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,78
|72,78
|-0,19
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, GARAN, TOASO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 95 kaybederek (% -2.28 ) 4, 505
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GOKNR, ANELE, MERKO, MEPET, ULUSE, CLEBI, EMKEL, GEREL, FENER
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SDTTR, AZTEK, ONCSM, ASTOR, MARKA
-
17:56
TERA, UFUK, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında