Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.03.2023 16:27
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.istanbulportfoy.com Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelere fon izahnamesinde yer verilmektedir.

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TUFAN DERİNER 17.12.2019 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 26 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
TUNCAY SUBAŞI 17.12.2019 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
ALPER ERTEKİN 17.12.2019 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
C.ALKIM BİKET 04.03.2020 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 26 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126300


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:004.975
Değişim :  -3,13% |  -160,97
Açılış :  5.120  
Önceki Kapanış :  5.136  
En Yüksek
5.137 En Düşük
4.971
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCAR 104,50 216.017.850 % 10,00  
CLEBI 545,70 94.055.591 % 10,00  
GOKNR 23,56 827.627.188 % 9,99  
ULUSE 168,40 211.793.542 % 9,99  
EMKEL 14,21 327.194.910 % 9,98  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Dolar 19,0078 19,0192 % 0,02  
Euro 20,3929 20,4068 % 0,67  
Sterlin 23,2371 23,3537 % 0,64  
Frank 20,4395 20,5626 % -0,06  
Riyal 5,0471 5,0724 % 0,00  
daha fazla
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.971 1.971 -18,18  
Altın Gr. 1.205 1.205 -11,44  
Cumhuriyet 8.109 8.232 -30,00  
Tam 8.113 8.205 219,00  
Yarım 3.977 4.015 107,00  
Çeyrek 1.988 2.008 54,00  
Gümüş.Ons 22,45 22,47 -0,15  
Gümüş Gr. 13,72 13,74 -0,09  
B. Petrol 72,78 72,78 -0,19  
Seans Raporu 18:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru