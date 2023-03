***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan ENSARİ 15.12.2022 (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi) 2020 - Devam... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2020 - İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 - Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBarış HOCAOĞLU 15.12.2022 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür 2015-Devam- Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür/YK Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIYiğit ARSLAN 15.12.2022 2020- Devam- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2017 ? 2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİbrahim ULUKAYA 15.12.2022 2019-Devam Ediyor – Kültepe Yatırım A.Ş. – Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı • 2015-Devam Ediyor – Melek Yatırımcı • 2015-Devam Ediyor – Maide Enerji İnşaat Sanayi LTD. ŞTİ. – Kurucu Ortak • 2003-Devam Ediyor – Ulukaya Halıcılık San. Tic. LTD. ŞTİ – Kurucu OrtakTevfik GEMİCİ 15.12.2022 2019-Devam Ediyor – Kültepe Yatırım A.Ş. – Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi • 2017-Devam Ediyor – Gemici Denizcilik LTD. ŞTİ. – Kurucu • 2012-Devam Ediyor – Center Glass A.Ş. – Yönetici • 2007-Devam Ediyor – Temapol Polimer Plastik A.Ş. – Kurucu Ortak • 2003-2007 Pena Yapı – KurucuVedat ÇAVUŞOĞLU 15.12.2022 2019-Devam Ediyor – Kültepe Yatırım A.Ş. – Kurucu Ortağı • 2015- Devam Ediyor – Melek Yatırımcı • 1993-2018 – İpek Bilgisayar ve Biletall A.Ş. Proje Geliştirme ve Yönetimi (Sesli Yanıt Sistemleri, Bilet Otomasyon Sistemi, Dijital Müze Sistemleri, Solarrelax, Biletall, Netdata vs.) • 1994-1996 – Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Destekli Tasarım Üretim ve Programlama Yüksek Lisans • 1989-1993 – Erciyes Üniversitesi Elektronik Mühendisliği LisansFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIYiğit Arslan 2020- Devam- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2017 2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları Portföy Yöneticisi 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI