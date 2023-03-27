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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.03.2023 14:10
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.istanbulportfoy.com Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelere fon izahnamesinde yer verilmektedir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ ta işlem gören ortaklık paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk Lirası bazında kazanç elde etmektir. 7




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128075


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUREN 12,32 770.639.649 % 10,00  
DGATE 15,51 20.876.319 % 10,00  
MARTI 3,74 130.268.668 % 10,00  
BVSAN 72,70 360.535.594 % 9,98  
DGGYO 46,08 78.435.778 % 9,98  
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Dolar 19,0860 19,0893 % 0,20  
Euro 20,6057 20,6178 % 0,56  
Sterlin 23,3760 23,4933 % 0,64  
Frank 20,7383 20,8633 % 0,52  
Riyal 5,0665 5,0919 % 0,20  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.954 -24,95  
Altın Gr. 1.198 1.199 -13,45  
Cumhuriyet 8.103 8.225 -92,00  
Tam 8.121 8.222 -117,00  
Yarım 3.981 4.023 -58,00  
Çeyrek 1.991 2.012 -28,00  
Gümüş.Ons 22,98 23,01 -0,24  
Gümüş Gr. 14,09 14,11 -0,14  
B. Petrol 77,85 77,85 3,26  
Seans Raporu 18:05
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