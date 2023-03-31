***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.03.2023 09:00
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00100695 0,36753675 0 0 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130006
BIST
10:274.856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -40,25
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.876
En Düşük
4.842
10:2719,1975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0299
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
10:2720,9230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0154
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,1194
En Düşük
20,8509
10:271.221,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.221,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,10
BIST En Aktif Hisseler10:25
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|17.296.194
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|5.118.259
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|23.094.673
|% 9,94
|
|DIRIT
|5,82
|73.914
|% 8,79
|
|DGGYO
|42,94
|2.623.849
|% -9,98
|
|KUVVA
|41,00
|82.000
|% -6,65
|
|EMKEL
|9,36
|14.697.495
|% -6,59
|
|ONCSM
|149,90
|19.898.907
|% -6,25
|
|IHAAS
|155,50
|8.082.988
|% -5,47
|
|TUPRS
|541,50
|459.955.929
|% 0,46
|
|KOZAL
|21,42
|391.875.198
|% 2,29
|
|ASELS
|53,00
|383.071.493
|% 0,09
|
|AKFYE
|18,95
|377.533.322
|% -0,26
|
|GOKNR
|21,96
|373.107.714
|% -0,36
|
|SKBNK
|2,42
|128.891.356
|% 3,42
|
|ISCTR
|13,29
|284.239.044
|% -1,70
|
|AKFYE
|18,95
|377.533.322
|% -0,26
|
|YKBNK
|9,75
|184.625.771
|% -1,61
|
|EKGYO
|6,31
|117.663.459
|% -1,41
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1816
|19,2103
|% 0,22
|
|Euro
|20,8905
|20,9218
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6823
|23,8010
|% 0,02
|
|Frank
|20,9046
|21,0305
|% -0,00
|
|Riyal
|5,0971
|5,1226
|% 0,11
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-4,74
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,76
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.219
|8.314
|-4,00
|
|Yarım
|4.029
|4.068
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.015
|2.034
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,68
|14,70
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,37
|78,37
|-0,23
|