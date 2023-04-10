***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.04.2023 14:34
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon?un izleyeceği temel ilke, mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler olacaktır. Bu doğrultuda Fonun yatırım stratejisi Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Temel strateji mutlak getirili olmakla birlikte, ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü strateji (Market Directional) de ek olarak kullanılacaktır. Bu strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi tarafından uzun veya kısa pozisyon alınabilir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135096
BIST
15:385.037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 112,46
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:3819,2776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0408
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:3820,9782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0147
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9215
15:381.240,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.240,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:36
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.563.147
|% 9,96
|
|GESAN
|81,75
|619.397.436
|% 9,95
|
|KAREL
|18,13
|110.160.923
|% 9,95
|
|DERHL
|5,35
|28.093.649
|% -6,63
|
|AVHOL
|19,52
|101.683.289
|% -6,51
|
|COSMO
|82,80
|5.969.997
|% -5,96
|
|ULUSE
|142,30
|74.585.792
|% -5,01
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,50
|3.837.443.367
|% 3,22
|
|KOZAL
|22,14
|2.179.596.746
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,13
|1.927.914.983
|% 6,58
|
|EREGL
|35,50
|1.715.694.267
|% 1,84
|
|ASTOR
|57,95
|1.459.398.232
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,13
|1.927.914.983
|% 6,58
|
|KOZAL
|22,14
|2.179.596.746
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|373.683.811
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,00
|78.195.686
|% 3,09
|
|YKBNK
|9,90
|611.571.576
|% 2,17
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2691
|19,2739
|% 0,19
|
|Euro
|20,9167
|20,9598
|% -0,16
|
|Sterlin
|23,7856
|23,9048
|% -0,11
|
|Frank
|21,1338
|21,2612
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1221
|5,1478
|% 0,19
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|-7,00
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.524
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,09
|