***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2023 14:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
05.04.2023
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon temel olarak, çoklu varlıkları kullanarak mutlak getirili (uzun-kısa) ve benzeri işlemleri gerçekleştirecektir. Bu işlemler uzun-kısa pay pozisyonu, uzun endeks vadeli kısa pay pozisyonu veya uzun pay pozisyonu kısa vadeli endeks pozisyonu, aynı payda oluşabilecek vadeli işlem ile spot piyasa arasındaki faiz farkı şeklinde olacaktır. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139227
BIST
16:015.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -5,55
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.068
16:0119,3830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0327
|Açılış
|: 20,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
16:0121,2773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0065
|Açılış
|: 21,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2400
16:011.246,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.246,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler16:01
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|4.988.827
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.721.351
|% 9,99
|
|KOPOL
|32,58
|4.058.425
|% 9,99
|
|BURCE
|82,15
|132.029.830
|% 9,97
|
|LIDER
|108,00
|35.308.945
|% -10,00
|
|DGGYO
|34,56
|19.921.868
|% -8,18
|
|IMASM
|405,00
|97.049.524
|% -8,06
|
|BALAT
|17,00
|1.378.328
|% -8,06
|
|ATSYH
|100,00
|2.093.540
|% -7,41
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|THYAO
|134,50
|2.691.934.102
|% 0,07
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.721.351
|% 9,99
|
|HEKTS
|29,48
|1.189.463.332
|% 3,80
|
|EREGL
|35,40
|1.185.584.444
|% -0,84
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,83
|745.959.287
|% -0,58
|
|ISCTR
|12,13
|952.273.444
|% 0,08
|
|SKBNK
|2,47
|177.681.868
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,22
|714.744.842
|% -0,39
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3807
|19,3830
|% 0,17
|
|Euro
|21,2630
|21,2773
|% -0,03
|
|Sterlin
|23,9798
|24,1001
|% 0,12
|
|Frank
|21,5530
|21,6828
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1513
|5,1771
|% 0,16
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-3,94
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|8.738
|8.870
|-28,00
|
|Tam
|8.768
|8.850
|59,00
|
|Yarım
|4.282
|4.331
|29,00
|
|Çeyrek
|2.141
|2.165
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,81
|15,82
|0,04
|
|B. Petrol
|85,70
|85,70
|-0,61
|