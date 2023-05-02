***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
02.05.2023 14:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon temel olarak, çoklu varlıkları kullanarak mutlak getirili (uzun-kısa) ve benzeri işlemleri gerçekleştirecektir. Bu işlemler uzun-kısa pay pozisyonu, uzun endeks vadeli kısa pay pozisyonu veya uzun pay pozisyonu kısa vadeli endeks pozisyonu, aynı payda oluşabilecek vadeli işlem ile spot piyasa arasındaki faiz farkı şeklinde olacaktır. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144441
BIST
15:434.616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,90
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:4319,4735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0341
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:4321,3836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0156
|Açılış
|: 21,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:431.243,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,26
|Açılış
|: 1.243,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:41
|GRTRK
|25,74
|7.225.012
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|6.266.585
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.838.171
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.558.854
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|20.038.809
|% 9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.794.237
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.801.007
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,72
|19.535.567
|% -9,91
|
|OSMEN
|66,35
|16.825.628
|% -9,85
|
|IMASM
|24,80
|156.050.886
|% -9,42
|
|THYAO
|129,00
|2.755.656.203
|% 0,94
|
|EREGL
|33,02
|1.740.724.554
|% -0,36
|
|KOPOL
|48,42
|1.554.650.654
|% -3,16
|
|SISE
|37,36
|1.319.915.466
|% 1,36
|
|EUPWR
|78,95
|1.313.039.398
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,93
|812.366.356
|% -1,33
|
|YKBNK
|9,55
|859.680.518
|% 0,84
|
|KOZAL
|18,46
|1.158.185.835
|% -2,22
|
|ISCTR
|10,97
|654.681.749
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,19
|917.801.711
|% 0,87
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4653
|19,4695
|% 0,15
|
|Euro
|21,3631
|21,3733
|% 0,02
|
|Sterlin
|24,2138
|24,3352
|% -0,08
|
|Frank
|21,5979
|21,7280
|% -0,18
|
|Riyal
|5,1768
|5,2028
|% 0,11
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.982
|9.118
|-120,00
|
|Tam
|9.109
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,48
|15,50
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-0,15
|