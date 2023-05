***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların, değerleme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Yatırımcıların, değerleme gününden (her hafta Salı günü) 1 (iki) işgünü öncesi saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Katılma payı bedelleri talimatın değerleme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 13:30 a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününü takip eden birinci işlem gününde ödenir. Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu veya İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151294BIST