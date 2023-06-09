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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.06.2023 13:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi 10 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde büyüme ve katma değer potansiyeli yüksek olan girişim sermayesi yatırımları yapmak sureti ile uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon, bu kapsamda sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak büyüme ve katma değer potansiyeli yüksek olan girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ?de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olunması veya bu şirketlerin kurucusu olunması yoluyla getiri sağlamayı hedeflemektedir.Yatırım yapılabilecek şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip, operasyonel gelişime uygun, rekabetçi, marka değeri oluşturma gücüne ve sürdürülebilir şekilde katma değerli ürün geliştirme potansiyeline sahip olmaktır.


Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
600000 yıllık 600,000 TL BSMV hariç olmak üzere her yıl TÜFE ve üFE ortalaması kadar arttırılır. 0 0 0

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Barış HOCAOĞLU 09.03.2023 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Mustafa Ruşen SELÇUK 09.03.2023 2020 ? Devam - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 2018 ? Devam - Polis Bakım ve Yardım Sandığı - Genel Müdür 2013 ? 2017 - Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Yiğit ARSLAN 09.03.2023 2020 ? Devam - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 ? 2020 - Actus Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 ? 2016 - Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2011 ? 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2009 ? 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 ? 2009 - Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip personel SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper Ertekin 09.03.2023 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 09.03.2023 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157614


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Yarım 4.821 4.894 25,00  
Çeyrek 2.403 2.454 23,00  
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