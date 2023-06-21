***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli2,5 0 Bulunmamaktadır 0 BulunmamaktadırFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan Ensari (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi) 2020 - Devam... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2020 - İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 - Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBarış Hocaoğlu 2020- Devam-İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİnanç Erol 2012 – devam NGN CEO 2012 öncesi JCDecaux, Vodafone, Deutsche , Borusan, Comnet CEO ve Yönetim Kurulu üyesiAhmet Can Sezgin Subat 2022 - Devam: CrayonData Avrupa, Ortadoğu ve Africa, Satış Başkan Yardımcısı Ocak 2021 - Ocak 2022: IBM Türkiye, Satış Lideri Mart 2019 - Aralık 2020: IBM Türkieye, Alitik ve Orta Katman Yazılımları Ülke Lideri Mayıs 2014 - Subat 2019: IBM Türkiye, Bankacılık Satiş Lideri Ocak 2013 - Nisan 2014: IBM Türkiye, Yazılım SatışErcan Nuri Ergül 2020 – 2022- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi 2017 – 2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi 2017 – Devam- Global Liman İşletmeleri- Yönetim Kurulu Üyesi 2015 – 2016- Tamek Holding- İcra Kurulu ÜyesiCenk Serdar 2020-devam TechOne Yatırım Komitesi üyesi 2014-2019 Saudi Telekom – Yönetim Kurulu Üyesi 2014-2018 Türk Telekom – Yönetim Kurulu Üyesi 2010-2013 Vodafone Global Tüketici Ürünleri Direktörü 2005-2009 Turkcell Dijital ServislerŞakir Yaman Tunoğlu Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi 1986 yılından bugüne Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de kurucu ortak 1984-1986 yılları arasında Michigan Technological University'de asistanKıvılcım Pınar Kocabıyık 2019 – devam Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı 2012-2019 38-30 Çiftliği Genel Müdür 200-2012 Borusan Holding Tedarik Zinciri MüdürüYiğit Arslan 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi (Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel) SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160667BIST