Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.06.2023 09:01
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
2,5 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan Ensari (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi) 2020 - Devam... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2020 - İstanbul Portföy Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 - Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Barış Hocaoğlu 2020- Devam-İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
İnanç Erol 2012 – devam NGN CEO 2012 öncesi JCDecaux, Vodafone, Deutsche , Borusan, Comnet CEO ve Yönetim Kurulu üyesi
Ahmet Can Sezgin Subat 2022 - Devam: CrayonData Avrupa, Ortadoğu ve Africa, Satış Başkan Yardımcısı Ocak 2021 - Ocak 2022: IBM Türkiye, Satış Lideri Mart 2019 - Aralık 2020: IBM Türkieye, Alitik ve Orta Katman Yazılımları Ülke Lideri Mayıs 2014 - Subat 2019: IBM Türkiye, Bankacılık Satiş Lideri Ocak 2013 - Nisan 2014: IBM Türkiye, Yazılım Satış
Ercan Nuri Ergül 2020 – 2022- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi 2017 – 2020- Actus Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi 2017 – Devam- Global Liman İşletmeleri- Yönetim Kurulu Üyesi 2015 – 2016- Tamek Holding- İcra Kurulu Üyesi
Cenk Serdar 2020-devam TechOne Yatırım Komitesi üyesi 2014-2019 Saudi Telekom – Yönetim Kurulu Üyesi 2014-2018 Türk Telekom – Yönetim Kurulu Üyesi 2010-2013 Vodafone Global Tüketici Ürünleri Direktörü 2005-2009 Turkcell Dijital Servisler
Şakir Yaman Tunoğlu Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi 1986 yılından bugüne Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de kurucu ortak 1984-1986 yılları arasında Michigan Technological University'de asistan
Kıvılcım Pınar Kocabıyık 2019 – devam Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı 2012-2019 38-30 Çiftliği Genel Müdür 200-2012 Borusan Holding Tedarik Zinciri Müdürü
Yiğit Arslan 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi (Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel) SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160667


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:105.252
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  5.252  
En Düşük
0 En Yüksek
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAPGM 55,55 64.417.375 % 92,50  
KRDMB 16,95 46.011.888 % 0,65  
KRDMA 17,70 36.706.815 % 0,62  
KRDMD 19,47 1.400.356.782 % 0,57  
KERVN 0,81 677.514 % 0,00  
daha fazla
18:10 Alış Satış %  
Dolar 23,5343 23,5675 % 0,03  
Euro 25,6982 25,7047 % -0,08  
Sterlin 30,0005 30,1509 % 0,07  
Frank 26,0972 26,2544 % -0,16  
Riyal 6,2594 6,2908 % -0,04  
daha fazla
18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.935 1.935 -1,44  
Altın Gr. 1.464 1.464 -2,68  
Cumhuriyet 9.625 9.770 -90,00  
Tam 9.576 9.819 -106,15  
Yarım 4.647 4.781 -18,00  
Çeyrek 2.327 2.391 -8,00  
Gümüş.Ons 23,05 23,07 -0,09  
Gümüş Gr. 17,45 17,47 -0,09  
B. Petrol 75,97 75,97 0,07  
Seans Raporu 18:10
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru