***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.07.2023 12:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli TL bazında mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için Fon un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional). Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. 7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168610
BIST
'
14:186.269
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 82,28
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
14:1826,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0647
|Açılış
|: 26,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
14:1828,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0458
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
14:181.614,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.614,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler14:18
|EUPWR
|114,40
|1.432.855.855
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|36.333.098
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|107.162.909
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.123.393
|% 10,00
|
|ISATR
|331.210,10
|331.210
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,02
|136.498.109
|% -6,54
|
|ICUGS
|8,04
|15.880.039
|% -5,41
|
|YAPRK
|116,70
|41.179.690
|% -4,34
|
|RAYSG
|31,52
|46.644.303
|% -4,08
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|ASTOR
|82,65
|5.642.518.415
|% 1,22
|
|THYAO
|215,80
|4.476.946.242
|% 0,28
|
|EKGYO
|8,43
|3.015.085.173
|% -0,24
|
|ASELS
|61,45
|2.696.047.714
|% 4,06
|
|TUPRS
|90,25
|2.336.015.307
|% -0,61
|
|EKGYO
|8,43
|3.015.085.173
|% -0,24
|
|ZOREN
|3,66
|473.583.918
|% 1,67
|
|ADESE
|1,72
|199.209.199
|% 6,17
|
|PETKM
|16,43
|1.653.021.053
|% 3,14
|
|YKBNK
|13,07
|1.215.862.647
|% 0,85
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0966
|26,1022
|% 0,25
|
|Euro
|28,5984
|28,6192
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,2769
|33,4438
|% -0,15
|
|Frank
|29,2093
|29,3853
|% 0,06
|
|Riyal
|6,9368
|6,9716
|% 0,24
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,21
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,54
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.396
|10.605
|-61,00
|
|Yarım
|5.206
|5.327
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.611
|2.664
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,35
|0,02
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-0,55
|
Seans Raporu
14:18
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-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 77 artarak (% 0.87 ) 6, 901
-
14:33XU100
Endeks 6, 270 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 63, 779.00 milyon TL de
-
14:33GEDIK
Yüzde 4.98 oranında artışla 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 783 adet işlem
-
14:32ALFAS
Yüzde 9.07 oranında artışla 492.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 278 adet işlem
-
14:31BERA
Yüzde 8.00 oranında artışla 13.23 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 312, 134 adet işlem