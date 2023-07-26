***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.07.2023 15:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Engin Yeşilbağlı 18.07.2023 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175343
BIST
'
17:206.730
En Düşük
|Değişim
|: 1,89%
|| 125,15
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.743
17:2026,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0305
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
17:2029,8321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1097
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
17:201.703,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.703,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler17:20
|GSDHO
|4,51
|483.647.647
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|30.551.432
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|38.423.745
|% 10,00
|
|EDIP
|27,74
|115.214.592
|% 9,99
|
|OYAYO
|40,98
|15.988.792
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|678.674.841
|% -9,98
|
|ADEL
|280,00
|174.699.403
|% -6,07
|
|VANGD
|10,70
|5.326.659
|% -5,73
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|ATSYH
|52,00
|1.273.156
|% -4,41
|
|ASTOR
|105,60
|8.996.257.320
|% 5,60
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|KOZAL
|27,92
|6.173.919.148
|% 9,49
|
|THYAO
|222,30
|5.303.607.888
|% 2,30
|
|ASELS
|72,95
|4.440.490.852
|% 2,89
|
|YKBNK
|12,77
|7.944.888.036
|% -4,49
|
|EKGYO
|8,30
|2.193.800.888
|% 1,34
|
|KOZAL
|27,92
|6.173.919.148
|% 9,49
|
|ODAS
|10,81
|2.160.952.082
|% 9,63
|
|CANTE
|17,48
|3.502.777.494
|% 1,57
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9433
|26,9499
|% 0,11
|
|Euro
|29,8091
|29,8321
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,7141
|34,8882
|% 0,28
|
|Frank
|31,0900
|31,2773
|% 0,21
|
|Riyal
|7,1639
|7,1998
|% 0,10
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|3,77
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.704
|3,86
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|76,00
|
|Tam
|11.122
|11.211
|39,00
|
|Yarım
|5.553
|5.631
|19,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|-0,33
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ODAS, KOZAL
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115 artarak (% 1.95 ) 6, 004
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SRVGY, AKMGY, INGRM, KOZAA, OYAYO, GSDHO, IPEKE, AKYHO, ZEDUR, BRKSN
-
17:35
EUYO, KOZAA, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:35
VBTYZ, GMTAS, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında