***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.07.2023 15:25
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Engin Yeşilbağlı 18.07.2023 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175374
BIST
'
17:206.730
En Düşük
|Değişim
|: 1,89%
|| 125,15
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.743
17:2026,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0308
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
17:2029,8315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1091
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
17:201.703,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.703,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler17:20
|GSDHO
|4,51
|483.658.317
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|30.560.883
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|38.498.051
|% 10,00
|
|EDIP
|27,74
|115.214.592
|% 9,99
|
|IPEKE
|40,12
|401.151.254
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|687.519.532
|% -9,98
|
|ADEL
|279,90
|175.465.966
|% -6,11
|
|VANGD
|10,70
|5.326.659
|% -5,73
|
|LUKSK
|54,10
|13.040.122
|% -5,42
|
|YKBNK
|12,70
|8.077.092.264
|% -5,01
|
|ASTOR
|104,60
|9.098.190.412
|% 4,60
|
|YKBNK
|12,70
|8.077.092.264
|% -5,01
|
|KOZAL
|27,86
|6.283.277.866
|% 9,25
|
|THYAO
|222,20
|5.570.287.408
|% 2,25
|
|ASELS
|72,65
|4.490.741.784
|% 2,47
|
|YKBNK
|12,70
|8.077.092.264
|% -5,01
|
|EKGYO
|8,29
|2.229.608.024
|% 1,22
|
|KOZAL
|27,86
|6.283.277.866
|% 9,25
|
|ODAS
|10,78
|2.171.852.702
|% 9,33
|
|CANTE
|17,42
|3.517.933.684
|% 1,22
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9442
|26,9502
|% 0,11
|
|Euro
|29,8118
|29,8315
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,7174
|34,8915
|% 0,29
|
|Frank
|31,0893
|31,2766
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1637
|7,1997
|% 0,10
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|0,64
|
|Altın Gr.
|1.705
|1.706
|5,17
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.128
|11.224
|52,00
|
|Yarım
|5.555
|5.638
|26,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.819
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,35
|21,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-0,28
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ODAS, KOZAL
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115 artarak (% 1.95 ) 6, 004
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SRVGY, AKMGY, INGRM, KOZAA, OYAYO, GSDHO, IPEKE, AKYHO, ZEDUR, BRKSN
-
17:35
EUYO, KOZAA, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:35
VBTYZ, GMTAS, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında