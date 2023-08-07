***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon temel olarak, çoklu varlıkları kullanarak mutlak getirili (uzun-kısa) ve benzeri işlemleri gerçekleştirecektir. Bu işlemler uzun-kısa pay pozisyonu, uzun endeks vadeli kısa pay pozisyonu veya uzun pay pozisyonu kısa vadeli endeks pozisyonu, aynı payda oluşabilecek vadeli işlem ile spot piyasa arasındaki faiz farkı şeklinde olacaktır. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181394BIST