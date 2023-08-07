***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.08.2023 12:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon temel olarak, çoklu varlıkları kullanarak mutlak getirili (uzun-kısa) ve benzeri işlemleri gerçekleştirecektir. Bu işlemler uzun-kısa pay pozisyonu, uzun endeks vadeli kısa pay pozisyonu veya uzun pay pozisyonu kısa vadeli endeks pozisyonu, aynı payda oluşabilecek vadeli işlem ile spot piyasa arasındaki faiz farkı şeklinde olacaktır. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181394
BIST
'
16:107.462
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 60,93
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:1026,9986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0846
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:1029,7419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0753
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:101.683,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.683,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:08
|MIPAZ
|28,60
|25.486.977
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|257.432.122
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.301.741
|% 9,99
|
|LUKSK
|64,95
|29.952.912
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|97,00
|330.841.766
|% -8,83
|
|SASA
|59,05
|5.011.908.211
|% -7,59
|
|ENSRI
|10,22
|113.976.847
|% -6,41
|
|THYAO
|264,20
|11.778.608.444
|% 6,19
|
|SASA
|59,05
|5.011.908.211
|% -7,59
|
|KLSER
|53,50
|4.886.186.910
|% 9,95
|
|SISE
|53,50
|3.426.017.831
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.344.440.580
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.344.440.580
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,76
|2.916.106.574
|% 2,07
|
|ADESE
|1,89
|292.295.476
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,12
|1.931.268.811
|% 0,37
|
|FZLGY
|15,73
|1.722.053.656
|% 7,81
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9916
|27,0023
|% 0,33
|
|Euro
|29,7096
|29,7302
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,3773
|34,5497
|% 0,48
|
|Frank
|30,7380
|30,9232
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1746
|7,2106
|% 0,31
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-3,90
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|11.311
|11.482
|63,00
|
|Tam
|11.055
|11.139
|35,00
|
|Yarım
|5.532
|5.595
|17,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,53
|85,53
|-0,71
|