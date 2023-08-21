***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.08.2023 14:20
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon temel olarak, çoklu varlıkları kullanarak mutlak getirili (uzun-kısa) ve benzeri işlemleri gerçekleştirecektir. Bu işlemler uzun-kısa pay pozisyonu, uzun endeks vadeli kısa pay pozisyonu veya uzun pay pozisyonu kısa vadeli endeks pozisyonu, aynı payda oluşabilecek vadeli işlem ile spot piyasa arasındaki faiz farkı şeklinde olacaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187566
BIST
'
18:007.794
En Düşük
|Değişim
|: 3,74%
|| 281,11
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0027,1815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1126
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0029,5986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1249
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
18:001.647,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,30
|Açılış
|: 1.647,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:00
|TUPRS
|139,70
|10.669.152.080
|% 10,00
|
|YGYO
|2,86
|94.327.668
|% 10,00
|
|CVKMD
|441,30
|963.244.856
|% 10,00
|
|AKGRT
|4,84
|417.917.536
|% 10,00
|
|ULKER
|53,35
|953.051.344
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|63.205.623
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|246.018.417
|% -9,98
|
|RUBNS
|42,72
|809.722.860
|% -9,49
|
|BRMEN
|3,32
|1.245.525
|% -7,78
|
|CMENT
|124,00
|3.352.459
|% -7,05
|
|EREGL
|44,74
|12.242.138.000
|% 6,78
|
|THYAO
|258,80
|11.564.931.459
|% 2,94
|
|TUPRS
|139,70
|10.669.152.080
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,36
|7.531.811.717
|% -1,05
|
|TTKOM
|23,26
|6.497.309.269
|% 7,19
|
|YKBNK
|16,06
|6.043.357.177
|% 1,01
|
|SKBNK
|4,04
|1.422.444.076
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,02
|2.958.637.873
|% 5,50
|
|TTKOM
|23,26
|6.497.309.269
|% 7,19
|
|EREGL
|44,74
|12.242.138.000
|% 6,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1341
|27,1960
|% 0,47
|
|Euro
|29,5871
|29,5951
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,4767
|34,6496
|% 0,31
|
|Frank
|30,7256
|30,9107
|% 0,51
|
|Riyal
|7,2208
|7,2570
|% 0,32
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.647
|1.648
|3,03
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.104
|11.196
|68,00
|
|Yarım
|5.569
|5.624
|35,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.812
|17,00
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
-
17:58PAPIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 078 adet işlem
-
17:57TEZOL
Yüzde 7.26 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 180 adet işlem
-
17:55GSDHO
Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS