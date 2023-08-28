***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.08.2023 15:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon temel olarak, çoklu varlıkları kullanarak mutlak getirili (uzun-kısa) ve benzeri işlemleri gerçekleştirecektir. Bu işlemler uzun-kısa pay pozisyonu, uzun endeks vadeli kısa pay pozisyonu veya uzun pay pozisyonu kısa vadeli endeks pozisyonu, aynı payda oluşabilecek vadeli işlem ile spot piyasa arasındaki faiz farkı şeklinde olacaktır. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189931
BIST
'
16:417.983
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 265,87
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.987
16:4126,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0291
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
16:4128,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1901
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
16:411.636,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.636,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,34
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler16:39
|IZENR
|44,66
|910.736.195
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|186.554.450
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|720.066.209
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|528.291.826
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|354.818.822
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|4.673.825
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|3.427.137
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|71.866.115
|% -10,00
|
|KTLEV
|61,95
|1.201.205.225
|% -9,96
|
|TETMT
|1.400,10
|3.412.455
|% -9,67
|
|SISE
|54,85
|10.557.234.728
|% 6,92
|
|THYAO
|253,60
|8.653.743.573
|% 6,55
|
|ISCTR
|20,54
|8.286.345.720
|% 9,96
|
|ASTOR
|136,50
|6.927.430.231
|% 8,85
|
|TUPRS
|142,30
|6.290.795.150
|% 6,59
|
|ISCTR
|20,54
|8.286.345.720
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,98
|1.352.148.593
|% 2,26
|
|YKBNK
|17,07
|4.585.457.293
|% 2,71
|
|EKGYO
|8,64
|2.234.813.496
|% 0,00
|
|SKBNK
|4,18
|856.207.823
|% 3,98
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5581
|26,5636
|% 0,11
|
|Euro
|28,7190
|28,7366
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,3274
|33,4945
|% 0,18
|
|Frank
|29,8970
|30,0771
|% 0,00
|
|Riyal
|7,0634
|7,0988
|% 0,17
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|1,51
|
|Altın Gr.
|1.634
|1.634
|0,09
|
|Cumhuriyet
|11.198
|11.373
|-96,00
|
|Tam
|10.962
|11.043
|-58,00
|
|Yarım
|5.498
|5.543
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.771
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,54
|20,57
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|0,05
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
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16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 301, 94 artarak (% 3.65 ) 8, 567
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16:53
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, YAPRK, IZENR
-
16:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, ISCTR
-
16:53XU100
Endeks 7, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 45 üstünde . İşlem hacmi 134, 951.00 milyon TL de
-
16:53YYLGD
Yüzde 10.00 oranında artışla 23.10 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 012, 709 adet işlem