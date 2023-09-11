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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.09.2023 12:31
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0071925 2,6252625 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193674


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BIST En Aktif Hisseler16:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYGYO 23,76 102.231.232 % 10,00  
BOSSA 11,66 79.356.370 % 10,00  
QNBFL 336,70 2.358.584 % 10,00  
YBTAS 80.300,00 2.377.201 % 10,00  
SUMAS 169,40 1.278.292 % 10,00  
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16:51 Alış Satış %  
Dolar 26,8741 26,8784 % 0,16  
Euro 28,8811 28,8937 % 0,57  
Sterlin 33,5582 33,7265 % 0,60  
Frank 29,9997 30,1804 % 0,23  
Riyal 7,1436 7,1794 % 0,14  
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16:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.926 6,64  
Altın Gr. 1.664 1.665 8,71  
Cumhuriyet 11.314 11.485 36,00  
Tam 11.062 11.140 31,00  
Yarım 5.548 5.593 17,00  
Çeyrek 2.765 2.796 8,00  
Gümüş.Ons 23,05 23,07 0,14  
Gümüş Gr. 19,87 19,89 0,09  
B. Petrol 91,30 91,30 0,65  
Seans Raporu 16:51
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