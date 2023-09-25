***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.09.2023 15:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi varlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyerek sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilite ile portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak olup, yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı olarak fon portföyünün kalan kısmı ile Türk Lirası cinsinden varlıklara ve/veya yabancı ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir. Fon portföyünü olası kur riskinden koruma amaçlı işlemler yapılabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197103
BIST
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17:038.290
En Düşük
|Değişim
|: 3,12%
|| 250,43
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.290
17:0327,2100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0682
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2194
En Düşük
27,1176
17:0328,8405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0918
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8247
17:031.683,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,05
|Açılış
|: 1.683,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.677,93
BIST En Aktif Hisseler17:01
|CIMSA
|325,70
|863.325.226
|% 10,00
|
|NATEN
|313,60
|162.975.756
|% 10,00
|
|DYOBY
|35,64
|140.506.255
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|9.898.097
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|3.876.833
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|3.081.920
|% -10,00
|
|KENT
|491,10
|3.964.396
|% -8,89
|
|METUR
|16,50
|52.682.588
|% -8,08
|
|YONGA
|48,00
|2.081.096
|% -7,16
|
|MMCAS
|10,40
|1.415.713
|% -7,14
|
|EREGL
|46,74
|9.316.402.361
|% 7,99
|
|TUPRS
|164,40
|8.172.665.090
|% 6,68
|
|THYAO
|231,20
|7.796.554.092
|% 2,26
|
|KONTR
|339,60
|5.494.516.810
|% 6,26
|
|ISCTR
|25,26
|5.064.722.435
|% 1,45
|
|ZOREN
|5,07
|1.583.425.689
|% 4,11
|
|EKGYO
|8,06
|2.312.587.149
|% 1,90
|
|EREGL
|46,74
|9.316.402.361
|% 7,99
|
|ISCTR
|25,26
|5.064.722.435
|% 1,45
|
|SKBNK
|5,91
|1.159.619.501
|% 5,91
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2044
|27,2101
|% 0,25
|
|Euro
|28,8216
|28,8351
|% -0,34
|
|Sterlin
|33,1368
|33,3030
|% 0,05
|
|Frank
|29,7226
|29,9017
|% -0,30
|
|Riyal
|7,2318
|7,2681
|% 0,25
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,67
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.683
|2,88
|
|Cumhuriyet
|11.371
|11.543
|0,00
|
|Tam
|11.135
|11.206
|16,00
|
|Yarım
|5.584
|5.626
|8,00
|
|Çeyrek
|2.784
|2.813
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,47
|20,50
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,12
|92,12
|0,16
|