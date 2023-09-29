***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2023 13:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul'da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon yönetim stratejisi olarak ise portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Koruma ve getiri artırma amaçlı olarak fon portföyüne tezgahüstü ve/veya organize piyasalarda işlem gören dövize ve/veya endekse dayalı spot/forward/swap işlemleri dahil edilebilecektir. 4
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198150
BIST
'
16:118.349
En Düşük
|Değişim
|: 1,58%
|| 130,08
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.351
16:1127,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1030
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
16:1129,0823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0539
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
16:111.654,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 11,93
|Açılış
|: 1.654,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler16:10
|ISYAT
|11,66
|68.010.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|378.102.529
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|215.784.923
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|117.060.602
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.461.639
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|8.937.746
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|270.674.326
|% -9,99
|
|CASA
|88,90
|34.419.809
|% -9,97
|
|IHYAY
|1,94
|137.596.269
|% -9,77
|
|THYAO
|244,90
|10.298.939.965
|% 0,70
|
|TUPRS
|159,90
|5.037.862.086
|% 2,19
|
|YKBNK
|18,34
|4.468.510.673
|% 4,56
|
|KOZAL
|29,00
|4.204.838.909
|% 5,45
|
|AKBNK
|33,56
|3.608.870.302
|% 4,74
|
|ZOREN
|5,70
|2.500.952.839
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,34
|4.468.510.673
|% 4,56
|
|EKGYO
|8,06
|1.672.478.552
|% 0,50
|
|ODAS
|13,54
|2.179.902.209
|% 1,27
|
|KOZAL
|29,00
|4.204.838.909
|% 5,45
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4124
|27,4189
|% 0,38
|
|Euro
|29,0668
|29,0804
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,4876
|33,6556
|% 0,50
|
|Frank
|29,9475
|30,1279
|% 0,45
|
|Riyal
|7,2878
|7,3243
|% 0,11
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|10,48
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,44
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.377
|-30,00
|
|Tam
|10.981
|11.076
|-12,00
|
|Yarım
|5.507
|5.561
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.780
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|20,46
|20,48
|0,54
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|0,96
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25EDATA
Yüzde 5.88 oranında artışla 18.19 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 611, 900 adet işlem
-
16:24AKFYE
Yüzde 4.66 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 461, 360 adet işlem
-
16:23BAYRK
Yüzde 8.15 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 715, 392 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 74 artarak (% 1.61 ) 7, 313
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, SODSN, BALAT, IHAAS, SMART, ALCAR, INGRM, ISKUR, HATSN, ZOREN