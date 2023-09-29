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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.09.2023 13:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul'da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon yönetim stratejisi olarak ise portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Koruma ve getiri artırma amaçlı olarak fon portföyüne tezgahüstü ve/veya organize piyasalarda işlem gören dövize ve/veya endekse dayalı spot/forward/swap işlemleri dahil edilebilecektir. 4




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198150


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BIST En Aktif Hisseler16:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISYAT 11,66 68.010.588 % 10,00  
ISKUR 3.795.000,00 15.180.000 % 10,00  
TARKM 407,50 378.102.529 % 9,99  
ALCAR 1.178,70 215.784.923 % 9,99  
OYAYO 33,26 117.060.602 % 9,99  
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16:10 Alış Satış %  
Dolar 27,4124 27,4189 % 0,38  
Euro 29,0668 29,0804 % 0,18  
Sterlin 33,4876 33,6556 % 0,50  
Frank 29,9475 30,1279 % 0,45  
Riyal 7,2878 7,3243 % 0,11  
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16:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.875 10,48  
Altın Gr. 1.652 1.652 9,44  
Cumhuriyet 11.207 11.377 -30,00  
Tam 10.981 11.076 -12,00  
Yarım 5.507 5.561 -6,00  
Çeyrek 2.745 2.780 -3,00  
Gümüş.Ons 23,42 23,44 0,81  
Gümüş Gr. 20,46 20,48 0,54  
B. Petrol 94,06 94,06 0,96  
Seans Raporu 16:10
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