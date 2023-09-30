***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin Mutlu 8 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlp Varolan 20.06.2022 2009-2012 yıllar arasında Denizbank Özel Bankacılık Özel İşlemler Bölümü Ekip Liderliği, 2012 Şubat -2013 Eylül Banque International Lüxembourg Zürih 'te Türkiye Masası Yöneticisi, 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2020-... İstanbul Portföy Yönetimi .A.Ş Portföy Yöneticisi. 23 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSITufan Deriner 20.06.2022 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 26 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIKaan Kolabaş 30.09.2022 2000-2001 Kentbank A.Ş. MT-Hazine Bölümü 2002-2012 çeşitli bankaların hazine ve Özel bankacılık bölümlerinde Portföy Yöneticisi 2012-2014 Fibabanka A.Ş. Özel Bankacılık Bölüm Müdürü 2014-2019 Aktifbank A.Ş. Özel Bankacılık Bölüm Başkanı 2019- İstanbul Portföy Genel Müdür Yardımcısı 22 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198374BIST