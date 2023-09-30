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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.09.2023 12:32
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 8 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan ENSARİ 02.12.2022 2021- Devam- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2020 -2021- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi 2012- 2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi olarak atanan komite üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Barış HOCAOĞLU 02.12.2022 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2015- 2020 Actus Portföy Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi 2012- 2015 AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2009- 2012- Global Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2001- 2009- Global Menkul Değerler A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Yiğit ARSLAN 02.12.2022 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2017-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2012-2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2011- 2012- Rhea Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2009-2011 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007- 2009 Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu- Yardımcı Portföy Yöneticisi Şirket bünyesinde dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip kişi olarak atanan komite üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Muhammed ÖZHAN 02.12.2022 2019-Devam TT Ventures Genel Müdür 2016-2022 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme İş Geliştirme Direktörü 2014-2016 Türk Telekomünikasyon A.Ş. İş Planlama Ticari Planlama Direktörü 2012-2014 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme İş Geliştirme Müdürü 2010-2012 Albtelecom&Eagle Mobile İş Geliştirme Direktörü & CEO Danışmanı 2009-2010 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma ve Birleşmeler Uluslararası Yatırımlar Komite Üyesi
Salim YILMAZ 02.12.2022 2021-Devam TT Ventures Girişim Sermayesi Ekosistem Yönetimi Direktör, 2017-2021 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Yeni Girişimler Grup Müdürü 2016-2017 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme İş Geliştirme Müdürü 2016-2017 Türk Telekomünikasyon A.Ş. İş Planlama Ticari Planlama Müdürü 2013-2016 Zorlu Holding Strateji ve İş Geliştirme Yöneticisi Komite Üyesi
Serdar Raşit ALEMDAR 02.12.2022 2019-Devam ODTÜ Teknokent Genel Müdür 2013-2018 Sentio Sports Analytics Kurucu ve CEO 2008-2013 Turkcell Teknoloji Satış ve Pazarlama Direktörü 2007-2008 TTNET Stratejik Pazarlama Departman Yöneticisi 2005-2007 Telenity Satış Direktörü 2004-2005 Intel Bölgesel Kanal Pazarlama Yöneticisi 1997-2004 Accenture Danışmanlık Müdür Komite Üyesi
Selahattin ZORALİOĞLU 02.12.2022 2015-Devam Taxim Capital Private Equity Kurucu ve Yönetici Ortak 2006-2015 Pamplona Capital Management Özel Girişim Sermayesi Ortak 2004-2006 Merrill Lynch Yatırım Bankacılığı 2000-2003 Mckinsey&Company Stratejik Yönetim Danışmanlığı Analist Komite Üyesi

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Yiğit ARSLAN 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2017-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2012-2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2011- 2012- Rhea Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2009-2011 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007- 2009 Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu- Yardımcı Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198375


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