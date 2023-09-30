***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin Mutlu 8 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan ENSARİ 02.12.2022 2021- Devam- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2020 -2021- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi 2012- 2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi olarak atanan komite üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBarış HOCAOĞLU 02.12.2022 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2015- 2020 Actus Portföy Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi 2012- 2015 AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2009- 2012- Global Portföy Yönetimi A.Ş- Genel Müdür 2001- 2009- Global Menkul Değerler A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIYiğit ARSLAN 02.12.2022 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2017-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2012-2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2011- 2012- Rhea Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2009-2011 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007- 2009 Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu- Yardımcı Portföy Yöneticisi Şirket bünyesinde dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip kişi olarak atanan komite üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIMuhammed ÖZHAN 02.12.2022 2019-Devam TT Ventures Genel Müdür 2016-2022 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme İş Geliştirme Direktörü 2014-2016 Türk Telekomünikasyon A.Ş. İş Planlama Ticari Planlama Direktörü 2012-2014 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme İş Geliştirme Müdürü 2010-2012 Albtelecom&Eagle Mobile İş Geliştirme Direktörü & CEO Danışmanı 2009-2010 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Satın Alma ve Birleşmeler Uluslararası Yatırımlar Komite ÜyesiSalim YILMAZ 02.12.2022 2021-Devam TT Ventures Girişim Sermayesi Ekosistem Yönetimi Direktör, 2017-2021 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Yeni Girişimler Grup Müdürü 2016-2017 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme İş Geliştirme Müdürü 2016-2017 Türk Telekomünikasyon A.Ş. İş Planlama Ticari Planlama Müdürü 2013-2016 Zorlu Holding Strateji ve İş Geliştirme Yöneticisi Komite ÜyesiSerdar Raşit ALEMDAR 02.12.2022 2019-Devam ODTÜ Teknokent Genel Müdür 2013-2018 Sentio Sports Analytics Kurucu ve CEO 2008-2013 Turkcell Teknoloji Satış ve Pazarlama Direktörü 2007-2008 TTNET Stratejik Pazarlama Departman Yöneticisi 2005-2007 Telenity Satış Direktörü 2004-2005 Intel Bölgesel Kanal Pazarlama Yöneticisi 1997-2004 Accenture Danışmanlık Müdür Komite ÜyesiSelahattin ZORALİOĞLU 02.12.2022 2015-Devam Taxim Capital Private Equity Kurucu ve Yönetici Ortak 2006-2015 Pamplona Capital Management Özel Girişim Sermayesi Ortak 2004-2006 Merrill Lynch Yatırım Bankacılığı 2000-2003 Mckinsey&Company Stratejik Yönetim Danışmanlığı Analist Komite ÜyesiFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIYiğit ARSLAN 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2017-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2012-2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2011- 2012- Rhea Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2009-2011 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007- 2009 Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu- Yardımcı Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198375BIST