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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.09.2023 12:34
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 8 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198377


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISYAT 11,66 68.929.221 % 10,00  
MMCAS 13,09 4.580.629 % 10,00  
LINK 108,90 92.254.317 % 10,00  
ISKUR 3.795.000,00 15.180.000 % 10,00  
TARKM 407,50 389.899.246 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,3661 27,3709 % 0,21  
Euro 28,9506 29,0085 % -0,07  
Sterlin 33,3338 33,5010 % 0,04  
Frank 29,8229 30,0025 % 0,03  
Riyal 7,2840 7,3205 % 0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 -16,18  
Altın Gr. 1.630 1.630 -12,48  
Cumhuriyet 11.204 11.373 -34,00  
Tam 10.858 11.019 -69,00  
Yarım 5.446 5.532 -35,00  
Çeyrek 2.714 2.766 -17,00  
Gümüş.Ons 22,17 22,21 -0,44  
Gümüş Gr. 19,55 19,57 -0,36  
B. Petrol 92,20 92,20 -0,90  
Seans Raporu 18:05
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