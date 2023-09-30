***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST 100 Getiri Endeksi 90BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi 10Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin Mutlu 8 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay Subaşı 11.11.2022 2008-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansCahit Alkım Biket 11.11.2022 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 26 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansAlper Ertekin 11.11.2022 2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 10 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisanshttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198393BIST