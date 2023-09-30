***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.09.2023 12:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
20.09.2023
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 8 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198409
BIST
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18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,3709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0568
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3302
18:0529,0085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0199
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.628,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -13,65
|Açılış
|: 1.629,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.627,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3661
|27,3709
|% 0,21
|
|Euro
|28,9506
|29,0085
|% -0,07
|
|Sterlin
|33,3338
|33,5010
|% 0,04
|
|Frank
|29,8229
|30,0025
|% 0,03
|
|Riyal
|7,2840
|7,3205
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-16,18
|
|Altın Gr.
|1.630
|1.630
|-12,48
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.858
|11.019
|-69,00
|
|Yarım
|5.446
|5.532
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.766
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,21
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|19,55
|19,57
|-0,36
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-0,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284