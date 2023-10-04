***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.10.2023 17:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 11.12.2015 2008-....İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tufan Deriner 15.01.2018 2006-2008 İş Yatırm Yeniköy Şubesi 2008-2012 Mira Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı 2012- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 26 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
C.Alkım Biket 31.01.2019 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 26 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 25.11.2019 2012-....İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöeticisi 10 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Hande Nizam 01.12.2020 2020 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019-2020 Ünlü Menkul Değ. A.Ş. Şube Müdür Yardımcısı 2018-2019 Gedik Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2016-2018 İntegral Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2014-2016 Ata Yatırım A.Ş. Uzman Yardımcısı 9 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Gülden Köksal 2021-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , ...-2021 Phillip Capital A.Ş. Borsa İşlemler Müdürü 23 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199617
BIST