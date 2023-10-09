***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.10.2023 15:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202429
BIST
'
17:288.261
En Düşük
|Değişim
|: -2,41%
|| -203,60
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.259
En Yüksek
8.384
17:2827,7048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1277
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:2829,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0183
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:281.648,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 23,12
|Açılış
|: 1.648,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:28
|DMRGD
|19,91
|28.398.290
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|647.034.767
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|170.842.988
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.428.757
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,70
|38.461.562
|% 9,99
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|COSMO
|172,70
|136.544.888
|% -9,96
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ATATP
|59,85
|46.800.583
|% -9,86
|
|NATEN
|380,00
|149.956.850
|% -9,63
|
|ASELS
|43,14
|7.796.762.209
|% 5,43
|
|TUPRS
|149,50
|6.252.261.985
|% 1,22
|
|THYAO
|229,70
|5.755.367.516
|% -3,65
|
|PETKM
|23,42
|4.477.581.275
|% 1,39
|
|EREGL
|43,76
|3.782.517.689
|% -2,63
|
|ZOREN
|6,27
|3.048.903.142
|% -8,20
|
|EKGYO
|8,31
|2.497.986.038
|% -3,82
|
|IHLAS
|1,29
|318.448.629
|% -6,52
|
|PETKM
|23,42
|4.477.581.275
|% 1,39
|
|ASELS
|43,14
|7.796.762.209
|% 5,43
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7004
|27,7048
|% 0,46
|
|Euro
|29,2291
|29,2438
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7272
|33,8963
|% 0,24
|
|Frank
|30,4299
|30,6132
|% 0,80
|
|Riyal
|7,3630
|7,4000
|% 0,43
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|19,23
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,62
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.150
|11.256
|249,00
|
|Yarım
|5.592
|5.645
|125,00
|
|Çeyrek
|2.787
|2.823
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,84
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,42
|0,25
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|3,48
|
Seans Raporu
17:28
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-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -163, 21 kaybederek (% -2.22 ) 7, 202
-
17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, FORTE, PAPIL, BFREN, HATSN, IDEAS, FMIZP, DMRGD, MRSHL, KATMR
-
17:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, ATATP, QNBFB
-
17:43
KATMR, KLGYO, ENSRI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:43
KARYE, TSPOR, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında