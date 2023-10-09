***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.10.2023 15:26
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202442
BIST
'
17:298.257
En Düşük
|Değişim
|: -2,45%
|| -207,44
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.257
En Yüksek
8.384
17:2927,7061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1290
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:2929,2505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0250
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:291.648,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 22,56
|Açılış
|: 1.648,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:29
|DMRGD
|19,91
|28.442.052
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|647.655.701
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.428.757
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|170.925.420
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|87.316.395
|% 9,99
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|COSMO
|172,70
|136.886.144
|% -9,96
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ATATP
|59,90
|47.368.793
|% -9,79
|
|FENER
|112,10
|719.757.628
|% -9,60
|
|ASELS
|43,10
|7.830.947.341
|% 5,33
|
|TUPRS
|149,50
|6.274.244.154
|% 1,22
|
|THYAO
|229,60
|5.803.094.217
|% -3,69
|
|PETKM
|23,34
|4.504.389.989
|% 1,04
|
|EREGL
|43,70
|3.799.104.731
|% -2,76
|
|ZOREN
|6,27
|3.048.903.142
|% -8,20
|
|EKGYO
|8,30
|2.507.601.569
|% -3,94
|
|IHLAS
|1,29
|318.448.629
|% -6,52
|
|PETKM
|23,34
|4.504.389.989
|% 1,04
|
|ASELS
|43,10
|7.830.947.341
|% 5,33
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6999
|27,7061
|% 0,47
|
|Euro
|29,2378
|29,2505
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,7290
|33,8981
|% 0,24
|
|Frank
|30,4324
|30,6157
|% 0,81
|
|Riyal
|7,3629
|7,3999
|% 0,43
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|18,45
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,56
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.150
|11.256
|249,00
|
|Yarım
|5.592
|5.645
|125,00
|
|Çeyrek
|2.787
|2.823
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,37
|19,41
|0,24
|
|B. Petrol
|88,17
|88,17
|3,59
|
Seans Raporu
17:29
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