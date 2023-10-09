***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.10.2023 15:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202471
BIST
'
17:328.225
En Düşük
|Değişim
|: -2,83%
|| -239,58
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.225
En Yüksek
8.384
17:3227,7056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1285
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:3229,2571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0316
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:321.648,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 22,59
|Açılış
|: 1.648,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:30
|DMRGD
|19,91
|28.526.948
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|171.428.346
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|647.748.640
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.895.492
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,70
|38.725.836
|% 9,99
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|COSMO
|172,70
|137.107.718
|% -9,96
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ATATP
|59,80
|47.900.348
|% -9,94
|
|FENER
|112,10
|719.757.628
|% -9,60
|
|ASELS
|43,04
|7.897.977.899
|% 5,18
|
|TUPRS
|148,70
|6.362.662.531
|% 0,68
|
|THYAO
|229,10
|5.895.897.882
|% -3,90
|
|PETKM
|23,18
|4.570.760.474
|% 0,35
|
|EREGL
|43,60
|3.844.340.138
|% -2,98
|
|ZOREN
|6,21
|3.107.751.274
|% -9,08
|
|EKGYO
|8,29
|2.537.992.092
|% -4,05
|
|IHLAS
|1,27
|326.358.853
|% -7,97
|
|PETKM
|23,18
|4.570.760.474
|% 0,35
|
|ASELS
|43,04
|7.897.977.899
|% 5,18
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6988
|27,7046
|% 0,46
|
|Euro
|29,2349
|29,2418
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7217
|33,8909
|% 0,22
|
|Frank
|30,4266
|30,6099
|% 0,79
|
|Riyal
|7,3632
|7,4001
|% 0,43
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|19,23
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,62
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.150
|11.256
|249,00
|
|Yarım
|5.592
|5.645
|125,00
|
|Çeyrek
|2.787
|2.823
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,84
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,42
|0,25
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|3,48
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45NUHCM
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 361.30 lira fiyatla işlem gören hissede 445, 538 adet işlem
-
17:44BIOEN
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 064, 697 adet işlem
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -163, 21 kaybederek (% -2.22 ) 7, 202
-
17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, FORTE, PAPIL, BFREN, HATSN, IDEAS, FMIZP, DMRGD, MRSHL, KATMR
-
17:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, ATATP, QNBFB