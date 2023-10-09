***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.10.2023 15:37
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 8 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202475
BIST
'
17:318.234
En Düşük
|Değişim
|: -2,73%
|| -231,28
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.228
En Yüksek
8.384
17:3127,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1275
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:3129,2418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0163
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:311.648,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 22,59
|Açılış
|: 1.648,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:31
|FORTE
|93,50
|647.745.741
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|28.486.989
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.895.492
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|171.126.405
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|89.139.759
|% 9,99
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|COSMO
|172,70
|136.992.699
|% -9,96
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ATATP
|59,80
|47.671.075
|% -9,94
|
|FENER
|112,10
|719.757.628
|% -9,60
|
|ASELS
|43,16
|7.855.860.117
|% 5,47
|
|TUPRS
|149,30
|6.294.893.611
|% 1,08
|
|THYAO
|229,40
|5.829.412.043
|% -3,78
|
|PETKM
|23,30
|4.516.963.957
|% 0,87
|
|EREGL
|43,68
|3.810.786.118
|% -2,80
|
|ZOREN
|6,25
|3.076.848.761
|% -8,49
|
|EKGYO
|8,28
|2.519.249.872
|% -4,17
|
|IHLAS
|1,29
|318.448.629
|% -6,52
|
|PETKM
|23,30
|4.516.963.957
|% 0,87
|
|ASELS
|43,16
|7.855.860.117
|% 5,47
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6988
|27,7046
|% 0,46
|
|Euro
|29,2349
|29,2418
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,7330
|33,9022
|% 0,25
|
|Frank
|30,4335
|30,6168
|% 0,81
|
|Riyal
|7,3631
|7,4000
|% 0,43
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,24
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|23,12
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.153
|11.258
|251,00
|
|Yarım
|5.593
|5.646
|126,00
|
|Çeyrek
|2.788
|2.823
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,81
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,43
|0,26
|
|B. Petrol
|88,14
|88,14
|3,56
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46NUHCM
Yüzde -7.75 oranında düşüşle 360.70 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 409 adet işlem
-
17:45NUHCM
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 361.30 lira fiyatla işlem gören hissede 445, 538 adet işlem
-
17:44BIOEN
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 064, 697 adet işlem
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -163, 21 kaybederek (% -2.22 ) 7, 202
-
17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, FORTE, PAPIL, BFREN, HATSN, IDEAS, FMIZP, DMRGD, MRSHL, KATMR