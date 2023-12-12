***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
12.12.2023 14:34
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan ENSARİ 2012- Halen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler Fon Yöneticisi Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Yiğit ARSLAN • 2020-Devam – İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. – Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör • 2017-2020– Actus Portföy Yönetimi A.Ş. – Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör • 2012-2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi • 2011- 2012- Rhea Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi • 2009-2011 – İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Uluslararası Piyasalar Uzmanı • 2007- 2009 Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu- Yardımcı Portföy Yöneticisi (Şirket bünyesinde dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve Girişim sermayesi yatırımları konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip personel) SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Barış HOCAOĞLU 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve YK Üyesi 2012,2015 AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Genel Müdür SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224886
BIST
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15:457.745
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,47
|Açılış
|: 7.727
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|Önceki Kapanış
|: 7.728
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7.662
En Yüksek
7.782
15:4529,0419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0408
|Açılış
|: 29,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
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29,0656
En Düşük
28,8798
15:4531,3944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1480
|Açılış
|: 31,3500
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|Önceki Kapanış
|: 31,2300
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31,4089
En Düşük
31,0997
15:451.856,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,32
|Açılış
|: 1.857,13
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|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
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1.857,49
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler15:44
|CATES
|83,60
|10.733.738
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|55.470.969
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|44.211.330
|% 9,99
|
|ICBCT
|18,51
|161.001.912
|% 9,98
|
|EDIP
|18,73
|229.611.983
|% 9,98
|
|BTCIM
|126,90
|459.584.359
|% -10,00
|
|EKIZ
|44,54
|1.498.414
|% -9,98
|
|PRZMA
|43,00
|56.663.982
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|63.515.448
|% -9,96
|
|LIDER
|50,40
|223.943.639
|% -9,92
|
|THYAO
|248,50
|6.804.203.037
|% 0,89
|
|TUPRS
|148,00
|3.283.763.912
|% -0,54
|
|AKBNK
|36,62
|3.197.034.507
|% 4,93
|
|ISCTR
|22,50
|3.121.951.845
|% 2,55
|
|YKBNK
|20,34
|2.491.021.324
|% 3,83
|
|EKGYO
|7,45
|1.243.317.817
|% -0,80
|
|AGROT
|14,12
|2.258.424.908
|% -7,53
|
|ISCTR
|22,50
|3.121.951.845
|% 2,55
|
|YKBNK
|20,34
|2.491.021.324
|% 3,83
|
|AKBNK
|36,62
|3.197.034.507
|% 4,93
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0370
|29,0449
|% 0,15
|
|Euro
|31,3756
|31,3891
|% 0,46
|
|Sterlin
|36,4086
|36,5912
|% 0,31
|
|Frank
|33,0985
|33,2979
|% 0,67
|
|Riyal
|7,7198
|7,7585
|% 0,17
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,99
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|926,27
|929,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,91
|983,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,59
|75,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.988,61
|1.988,89
|% 0,66
|