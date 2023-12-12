***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan ENSARİ 2012- Halen İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler Fon Yöneticisi Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIYiğit ARSLAN • 2020-Devam – İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. – Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör • 2017-2020– Actus Portföy Yönetimi A.Ş. – Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör • 2012-2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi • 2011- 2012- Rhea Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi • 2009-2011 – İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Uluslararası Piyasalar Uzmanı • 2007- 2009 Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu- Yardımcı Portföy Yöneticisi (Şirket bünyesinde dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve Girişim sermayesi yatırımları konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip personel) SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBarış HOCAOĞLU 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür ve YK Üyesi 2012,2015 AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Genel Müdür SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224886BIST