***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBarış Hocaoğlu 09.10.2023 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.?Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012 Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIAlpaslan Ensari 09.10.2023 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vekili 04.2012- 08.2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIYiğit Arslan 09.10.2023 2020-Devam ? İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ? Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2017-2020? Actus Portföy Yönetimi A.Ş. ? Alternatif Varlık Sınıfları- Direktör 2012-2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2011- 2012- Rhea Portföy Yönetimi A.Ş- Portföy Yöneticisi 2009-2011 ? İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ? Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007- 2009 Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu- Yardımcı Portföy Yöneticisi Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip personel SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIYaşar Utku Anıl Şimşek 09.10.2023 01/2020 – Güncel: Kurucu Ortak / Codeway Studios 03/2017 - 12/2019: Kurucu Ortak / MobileX 09/2015 - 09/2016 : Kurucu Ortak / Doktor DerkiÖzgür Şimşek 09.10.2023 02/2020 – Güncel : Ürün Mühendisi / Codeway StudiosVeli Şimşek 09.10.2023 01/2021 – Güncel: CEO / Peaktop Health 01/2002 - 01/2021 : Tıp Doktoru / Kamu ve Özel HastanelerOya Şimşek 09.10.2023 01/1986 - 01/2013 : Hemşire / Kamu Hastanelerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227418BIST