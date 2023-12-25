***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.12.2023 10:03
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon izahnamesinde belirtilmiştir. Kurucu Şirket ve TEFAS Platformu
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul?da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon yönetim stratejisi olarak ise portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Koruma ve getiri artırma amaçlı olarak fon portföyüne tezgahüstü ve/veya organize piyasalarda işlem gören dövize ve/veya endekse dayalı spot/forward/swap işlemleri dahil edilebilecektir. Yatırımcı Bilgi Formu'nda yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228306
BIST
'
12:037.404
En Düşük
|Değişim
|: -2,04%
|| -153,97
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:0329,2974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0867
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:0332,3880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1611
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3880
En Düşük
31,9048
12:031.932,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.932,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:01
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|PRZMA
|32,82
|30.031.526
|% 7,61
|
|MSGYO
|16,25
|14.943.344
|% 7,47
|
|PKENT
|216,90
|53.294.930
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|203.149.083
|% -10,00
|
|MAGEN
|10,01
|40.514.775
|% -9,98
|
|MRGYO
|4,60
|75.371.971
|% -9,98
|
|SMART
|30,86
|23.901.075
|% -9,98
|
|THYAO
|228,90
|1.587.795.507
|% -1,76
|
|TUPRS
|145,60
|1.340.506.943
|% 0,55
|
|KBORU
|48,32
|870.519.943
|% 2,42
|
|ISCTR
|23,16
|822.661.733
|% -2,61
|
|AKBNK
|38,20
|795.891.556
|% -2,45
|
|BEGYO
|2,80
|114.519.958
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,93
|253.709.500
|% -2,12
|
|ISCTR
|23,16
|822.661.733
|% -2,61
|
|IHLAS
|1,00
|35.145.494
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,75
|62.793.890
|% -3,31
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2655
|29,2794
|% 0,24
|
|Euro
|32,2559
|32,3622
|% 0,42
|
|Sterlin
|37,0642
|37,2500
|% 0,18
|
|Frank
|34,0458
|34,2509
|% 0,12
|
|Riyal
|7,7804
|7,8194
|% 0,21
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|