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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.01.2024 13:53
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
09.03.2020

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TUFAN DERİNER 17.12.2019 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 26 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
TUNCAY SUBAŞI 17.12.2019 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 23 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
ALPER ERTEKİN 17.12.2019 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Potföy Yöneticisi 10 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
CAHİT ALKIM BİKET 04.03.2020 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 26 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235931


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Platin 939,67 943,72 % 0,66  
Paladyum 986,35 989,55 % 0,66  
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Altın Ons 2.036,09 2.036,42 % 0,66  
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