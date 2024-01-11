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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.01.2024 16:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
16.07.2020

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Engin Yeşilbağlı 18.07.2023 17 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan DERİNER 17.12.2019 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 27 Düzey 3 (07.09.2010, 204725), Türev Araçlar (12.07.2017, 308889)
Tuncay SUBAŞI 17.12.2019 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 24 Düzey 3 (28.12.2006, 202303), Türev Araçlar (14.08.2007, 300591)
Alper ERTEKİN 17.12.2019 2012-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Uzman 11 Düzey 3 (08.11.2019, 907025), Türev Araçlar (08.11.2019, 3907032)
Alp Varolan 2009-2012 yıllar arasında Denizbank Özel Bankacılık Özel İşlemler Bölümü Ekip Liderliği, 2012 Şubat -2013 Eylül Banque International Lüxembourg Zürih 'te Türkiye Masası Yöneticisi, 2015 Kasım ayı iibariyle ise halen sürdürmekte olduğu Actus Portföy Yönetimi .A.Ş de Portföy Yöneticisi. 24 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Volkan Dinçer 29.04.2021 04.2021-... İsntabul Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 2015 ? 2017 Meksa Portföy Yönetimi ? Genel Müdür 30 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238500


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