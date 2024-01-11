***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2024 17:18
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Değerleme Kuruluşları "Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Denge Yönetim ve Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş."
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 9 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay SUBAŞI 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238551
BIST
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18:057.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,80
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
18:0530,0038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0438
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
18:0533,0019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1138
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
18:051.945,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,38
|Açılış
|: 1.945,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.870,00
|232.230.137
|% 10,00
|
|SKYMD
|9,13
|188.715.154
|% 10,00
|
|AYCES
|770,00
|172.648.269
|% 10,00
|
|KRGYO
|39,60
|49.742.818
|% 10,00
|
|BRKSN
|29,30
|168.812.745
|% 9,98
|
|AVGYO
|9,18
|144.160.092
|% -10,00
|
|POLTK
|16.767,50
|192.201.998
|% -10,00
|
|SAMAT
|46,48
|25.577.118
|% -7,23
|
|KRSTL
|13,35
|145.004.443
|% -7,16
|
|PAMEL
|128,10
|110.048.474
|% -6,50
|
|THYAO
|246,70
|7.356.198.760
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,08
|
|EREGL
|43,90
|5.946.149.472
|% -2,53
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,93
|
|KCHOL
|153,20
|4.470.870.114
|% 4,15
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,08
|
|YKBNK
|23,30
|4.436.963.368
|% -1,10
|
|EKGYO
|8,17
|1.201.236.518
|% -0,97
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,93
|
|SKBNK
|4,60
|627.795.849
|% 4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9963
|30,0024
|% 0,14
|
|Euro
|32,9513
|32,9755
|% 0,27
|
|Sterlin
|37,9933
|38,1838
|% -0,09
|
|Frank
|34,9209
|35,1313
|% -0,36
|
|Riyal
|7,9753
|8,0153
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,50
|22,53
|% 0,66
|
|Platin
|912,64
|914,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|980,28
|985,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,97
|78,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,50
|2.015,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 885 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 83, 866.00 milyon TL de
-
17:59FONET
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 642, 710 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde 9.01 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 774 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -0.21 ) 6, 985
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BEGYO, DOGUB, AYCES, IDEAS, KRGYO, MARKA, BAYRK, CATES, KBORU