***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerDeğerleme Kuruluşları "Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Denge Yönetim ve Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş."Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin Mutlu 29.09.2023 9 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay SUBAŞI 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238551BIST