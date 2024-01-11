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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.01.2024 17:19
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Değerleme Kuruluşları "Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Denge Yönetim ve Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 9 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 11 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238558


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MRSHL 1.870,00 232.230.137 % 10,00  
SKYMD 9,13 188.715.154 % 10,00  
AYCES 770,00 172.648.269 % 10,00  
KRGYO 39,60 49.742.818 % 10,00  
BRKSN 29,30 168.812.745 % 9,98  
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Euro 32,9693 33,0019 % 0,35  
Sterlin 37,9933 38,1838 % -0,09  
Frank 34,9209 35,1313 % -0,36  
Riyal 7,9753 8,0153 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,50 22,53 % 0,66  
Platin 912,64 914,36 % 0,66  
Paladyum 980,28 985,90 % 0,66  
Brent Pet. 78,97 78,97 % 0,66  
Altın Ons 2.015,50 2.015,87 % 0,66  
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