***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2024 17:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 21.12.2023
Değerleme Kuruluşları "Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Denge Yönetim ve Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."
Fonun Tasfiye Tarihi 21.12.2030
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 9 Düzey 3 ve Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 11 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238569
BIST