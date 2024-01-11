***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.01.2024 17:21
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 25.12.2023
Değerleme Kuruluşları "Reform Bağımsız Denetim A.Ş. Denge Yönetim ve Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş."
Fonun Tasfiye Tarihi 25.12.2038
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 9 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 11 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238571
BIST