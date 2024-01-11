***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 25.12.2023Değerleme Kuruluşları "Reform Bağımsız Denetim A.Ş. Denge Yönetim ve Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş."Fonun Tasfiye Tarihi 25.12.2038Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarMehmet Emin Mutlu 29.09.2023 9 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 11 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSITuncay Subaşı 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238571BIST