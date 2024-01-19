***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.01.2024 08:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Mehmet Emin Mutlu 29.09.2023 9 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 27 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Cahit Alkım Biket 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 27 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 24 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241520
BIST
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10:018.038
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 22,32
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
8.036
En Yüksek
8.043
10:0130,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0616
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,2039
En Düşük
30,0572
10:0132,8834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0371
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
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32,9513
En Düşük
32,7446
10:011.965,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.965,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
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1.966,01
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MARKA
|64,90
|33.812.845
|% 6,39
|
|BRKO
|3,22
|1.362.188
|% 2,55
|
|ALCTL
|95,00
|36.629.260
|% 1,82
|
|ACSEL
|119,20
|172.482
|% 1,45
|
|PAGYO
|38,10
|10.932.416
|% 1,33
|
|ORMA
|127,90
|131.353
|% -3,62
|
|BAYRK
|34,50
|9.038.621
|% -1,88
|
|SANEL
|31,00
|20.972.287
|% -1,52
|
|GRNYO
|7,09
|2.525.682
|% -0,70
|
|IDGYO
|4,55
|5.072.248
|% -0,66
|
|ASTOR
|110,00
|6.791.024.737
|% -0,36
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,00
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1871
|30,1936
|% 0,19
|
|Euro
|32,8527
|32,8856
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,2056
|38,3972
|% 0,12
|
|Frank
|34,6050
|34,8134
|% 0,12
|
|Riyal
|8,0282
|8,0685
|% 0,20
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|912,22
|914,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,69
|942,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,03
|79,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,68
|2.024,05
|% 0,66
|