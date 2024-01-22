***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri. Fon?un ana yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye ve gelişmekte olan ülke piyasalarında, ve gelişmiş ülke piyasalarında uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve bono/tahvillerine yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fon?u genel piyasa düşüşlerine karşı korumak (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin TL?ye karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korumak ve yatırımcıya sürekli TL olarak mutlak getiri sağlamaktır. 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241963BIST