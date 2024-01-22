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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.01.2024 15:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
. Fon?un ana yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye ve gelişmekte olan ülke piyasalarında, ve gelişmiş ülke piyasalarında uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve bono/tahvillerine yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fon?u genel piyasa düşüşlerine karşı korumak (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin TL?ye karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korumak ve yatırımcıya sürekli TL olarak mutlak getiri sağlamaktır. 6




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241963


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BIST En Aktif Hisseler16:36
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 4.180,00 27.833.815 % 10,00  
BURVA 86,45 31.512.928 % 9,99  
SELGD 21,60 9.536.952 % 9,98  
DIRIT 13,55 2.009.221 % 9,98  
KFEIN 98,75 458.947.050 % 9,97  
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16:36 Alış Satış %  
Dolar 30,2411 30,2498 % 0,16  
Euro 32,9517 32,9649 % 0,09  
Sterlin 38,3563 38,5486 % 0,29  
Frank 34,6764 34,8853 % 0,09  
Riyal 8,0394 8,0798 % 0,15  
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16:36 Alış Satış %  
Gümüş ONS 21,99 22,02 % 0,66  
Platin 900,73 902,44 % 0,66  
Paladyum 925,39 931,66 % 0,66  
Brent Pet. 78,82 78,82 % 0,66  
Altın Ons 2.023,14 2.023,42 % 0,66  
Seans Raporu 16:36
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