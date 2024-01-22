***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.01.2024 15:59
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
. Fon?un ana yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye ve gelişmekte olan ülke piyasalarında, ve gelişmiş ülke piyasalarında uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve bono/tahvillerine yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fon?u genel piyasa düşüşlerine karşı korumak (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin TL?ye karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korumak ve yatırımcıya sürekli TL olarak mutlak getiri sağlamaktır. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241963
BIST
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16:388.054
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,94
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:3830,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0482
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2487
En Düşük
30,1539
16:3832,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0374
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:381.967,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,18
|Açılış
|: 1.967,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:36
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.512.928
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|KFEIN
|98,75
|458.947.050
|% 9,97
|
|FENER
|114,30
|1.184.230.571
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.371.105
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,45
|123.629.561
|% -5,48
|
|CASA
|86,00
|3.559.110
|% -4,66
|
|THYAO
|252,75
|6.370.525.672
|% 1,00
|
|SASA
|38,32
|3.072.561.413
|% 1,91
|
|EKGYO
|9,49
|2.948.595.315
|% 8,09
|
|AKBNK
|40,36
|2.700.887.576
|% -1,37
|
|YKBNK
|22,28
|2.471.871.517
|% 0,54
|
|EKGYO
|9,49
|2.948.595.315
|% 8,09
|
|YKBNK
|22,28
|2.471.871.517
|% 0,54
|
|AKFGY
|1,92
|183.498.477
|% 2,67
|
|ADESE
|2,46
|217.861.251
|% 6,49
|
|PETKM
|20,14
|1.603.610.514
|% 1,61
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2411
|30,2498
|% 0,16
|
|Euro
|32,9517
|32,9649
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,3563
|38,5486
|% 0,29
|
|Frank
|34,6764
|34,8853
|% 0,09
|
|Riyal
|8,0394
|8,0798
|% 0,15
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,99
|22,02
|% 0,66
|
|Platin
|900,73
|902,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|925,39
|931,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,82
|78,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,14
|2.023,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51PAGYO
Yüzde 4.47 oranında artışla 39.30 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 385 adet işlem
-
16:49PINSU
Yüzde 4.62 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 523 adet işlem
-
16:48BORLS
Yüzde 4.07 oranında artışla 38.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 650 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 95 artarak (% 0.78 ) 7, 123
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, GSRAY, MIPAZ, AVTUR, YAYLA, METUR, KFEIN, MEKAG, VRGYO, KBORU