***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarCahit Alkım Biket 16.09.2021 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 24 SPF Düzey 3 ve Türev AraçlarTuncay Subaşı 16.09.2021 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 24 SPF Düzey 3 ve Türev AraçlarAlper Ertekin 16.09.2021 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 11 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243510BIST