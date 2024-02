***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBarış HOCAOĞLU 09.03.2023 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIMustafa Ruşen SELÇUK 09.03.2023 2020 ? Devam - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 2018 ? Devam - Polis Bakım ve Yardım Sandığı - Genel Müdür 2013 ? 2017 - Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIYiğit ARSLAN 09.03.2023 2020 Devam - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 ? 2020 - Actus Portföy Yönetimi A.Ş. - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 2016 - Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2011 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2009 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 2009 - Bentley Üniversitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi Dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda en az 5 yıllık tecrübeye sahip personel SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIMerve Zabcı Kara 09.03.2023 2006-2008 Garanti Yatırım, 2008-2009 NBK Capital Partners, 2009-2010 ADM Capital, 2010-2012 The University of Chicago Booth School of Business, 2012-2017 AGI Partners, 2017- devam Blu Bridge Capital PartnersAziz DOSTGÜL 09.03.2023 2016-2018 PricewaterhouseCoopers Türkiye, 2018-2020 KPMG Türkiye , 2020-2021 PircewaterhouseCoopers Türkiye, 2021-devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Derya Serdaroğlu Tuğra 09.03.2023 2006-2011 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 2011-2017 Takas İstanbul, 2019- Devam Polis Bakım ve Yardım SandığıBurcu Akbal 09.03.2023 2008-2011 BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., 2011-2012 MK Stratejik Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., 2012-2018 Polis Bakım ve Yardım Sandığı, 2018- devam Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250396BIST