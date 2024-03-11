***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım amacı, yatırımcının blokchain teknolojisi sektöründe faaliyet yürüten şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Fon toplam değerinin "en az %80'ini" devamlı olarak blokchain teknolojilerinin geliştirilmesi, araştırılması, desteklenmesi ve kullanımında aktif olarak yer alan yerli/yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikalarına ve yerli/yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırarak toplam getiri sağlamayı amaçlar. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmişitirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257537BIST