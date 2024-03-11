***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.03.2024 17:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım amacı, yatırımcının blokchain teknolojisi sektöründe faaliyet yürüten şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Fon toplam değerinin "en az %80'ini" devamlı olarak blokchain teknolojilerinin geliştirilmesi, araştırılması, desteklenmesi ve kullanımında aktif olarak yer alan yerli/yabancı şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikalarına ve yerli/yabancı özel sektör borçlanma araçlarına yatırarak toplam getiri sağlamayı amaçlar. Fon ayrıca bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli/yabancı yatırım fonu ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmişitir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257537
BIST
'
18:059.132
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -23,50
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.132
En Yüksek
9.369
18:0532,0134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1046
|Açılış
|: 33,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,1702
En Düşük
31,9269
18:0535,0339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0505
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9491
18:052.245,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 11,36
|Açılış
|: 2.245,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.255,40
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALVES
|41,58
|58.230.170
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|197.604.383
|% 10,00
|
|ORMA
|228,80
|8.504.352
|% 10,00
|
|TMSN
|174,90
|1.015.491.657
|% 10,00
|
|PNLSN
|102,30
|134.599.960
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|19.277.870
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.841.339
|% -10,00
|
|KLMSN
|33,88
|96.719.437
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|45.476.301
|% -9,98
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|THYAO
|280,75
|9.199.828.695
|% 0,54
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|KCHOL
|180,00
|5.613.007.409
|% 3,09
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|AKBNK
|42,80
|4.875.874.953
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,76
|4.485.892.576
|% -0,92
|
|ZOREN
|5,26
|1.009.470.450
|% -2,59
|
|EKGYO
|11,12
|1.867.891.898
|% -1,59
|
|YKBNK
|23,10
|3.400.664.471
|% 0,52
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0017
|32,0134
|% 0,33
|
|Euro
|35,0171
|35,0339
|% 0,14
|
|Sterlin
|42,2106
|42,4222
|% -0,66
|
|Frank
|37,5255
|37,7136
|% -0,42
|
|Riyal
|8,7845
|8,8285
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,48
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|939,02
|940,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,97
|1.034,40
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,19
|82,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.181,14
|2.181,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ORCAY
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 622, 451 adet işlem
-
17:58BIGCH
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 34.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 680, 662 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 356, 575 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 97, 281.00 milyon TL de
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17:54TGSAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 596 adet işlem