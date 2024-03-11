***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün tamamı devamlı olarak Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş Kamu ve/veya Özel sektör kira sertifikaları, Türk Lirası cinsinden katılma hesapları ile faize dayalı olmayan diğer Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmakta olup, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikalarında değerlendirilecektir. Kira sertifikalarına yapılan yatırımlarda fiyat riskini ve getiri dalgalanmalarını minimize etmek amacıyla piyasa şartlarının mümkün kıldığı ölçüde, vadesine 180 gün ve daha az kalan kira sertifikalarına yatırım yapılması hedeflenmektedir. Fon portföyünün kira sertifikalarında değerlendirilmeyen kısmı Tebliğ sınırlamaları çerçevesinde katılma hesaplarında ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257538BIST