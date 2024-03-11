***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.03.2024 17:07
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş Kamu ve/veya Özel sektör kira sertifikaları, Türk Lirası cinsinden katılma hesapları ile faize dayalı olmayan diğer Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmakta olup, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikalarında değerlendirilecektir. Kira sertifikalarına yapılan yatırımlarda fiyat riskini ve getiri dalgalanmalarını minimize etmek amacıyla piyasa şartlarının mümkün kıldığı ölçüde, vadesine 180 gün ve daha az kalan kira sertifikalarına yatırım yapılması hedeflenmektedir. Fon portföyünün kira sertifikalarında değerlendirilmeyen kısmı Tebliğ sınırlamaları çerçevesinde katılma hesaplarında ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257538
BIST
'
18:059.132
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -23,50
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.132
En Yüksek
9.369
18:0532,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1076
|Açılış
|: 33,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,1702
En Düşük
31,9269
18:0535,0458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0624
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9491
18:052.245,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,17
|Açılış
|: 2.245,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.255,40
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALVES
|41,58
|58.230.170
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|197.604.383
|% 10,00
|
|ORMA
|228,80
|8.504.352
|% 10,00
|
|TMSN
|174,90
|1.015.491.657
|% 10,00
|
|PNLSN
|102,30
|134.599.960
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|19.277.870
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.841.339
|% -10,00
|
|KLMSN
|33,88
|96.719.437
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|45.476.301
|% -9,98
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|THYAO
|280,75
|9.199.828.695
|% 0,54
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|KCHOL
|180,00
|5.613.007.409
|% 3,09
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|AKBNK
|42,80
|4.875.874.953
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,76
|4.485.892.576
|% -0,92
|
|ZOREN
|5,26
|1.009.470.450
|% -2,59
|
|EKGYO
|11,12
|1.867.891.898
|% -1,59
|
|YKBNK
|23,10
|3.400.664.471
|% 0,52
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0014
|32,0164
|% 0,34
|
|Euro
|35,0141
|35,0458
|% 0,18
|
|Sterlin
|42,2073
|42,4189
|% -0,67
|
|Frank
|37,5191
|37,7072
|% -0,44
|
|Riyal
|8,7845
|8,8285
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,46
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|939,91
|941,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,65
|1.035,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,21
|82,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,71
|2.179,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ORCAY
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 622, 451 adet işlem
-
17:58BIGCH
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 34.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 680, 662 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 356, 575 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 97, 281.00 milyon TL de
-
17:54TGSAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 596 adet işlem